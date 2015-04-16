Срочно поправить шаблон вордпресс

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Завершен2 заявки137 просмотров

Ошибка шаблона http://stopstarenie.com/ надо срочно исправить

WordPress
10 лет назад
linege
40 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

VeeJay
43 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$5
1 день
Вау!!! Крутой прогер, нет слов. За 5 минут сделал то что другие за 2 часа не могли, представляете? Беру его у себе в закладки!!!! Спасибо Володя!!!!
Благодарю за сотрудничество! Очень доволен!!!!!! Всё было чётко и легко!

Заявки фрилансеров

VeeJay
43 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад