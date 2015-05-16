Доработки по Вордпресу

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки142 просмотра

1.Нужно обновить до версии 4, настроить полностью работу, плагины и т.д Сейчас версия старая 2.8 по моему

2.Необходимо сделать оптимизацию сайта на предмет увеличения скорости

3.Сделать адаптивную верстку ( чтобы дизайн адаптировался под мобильные и планшеты);

4. Посмотреть на предмет кроссбраузерности

Скорее всего исходя из выше перечисленных пунктов, наверное нужно будет менять шаблон и дизайн, но это все обсудим и по цене договоримся.

Бюджет по договоренности (от 50 и выше), может еще что-то нужно будет, обговорим отдельно.

WordPress
10 лет назад
VIT74
51 год
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Grigorius
Григорий 
33 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$120
5 дней
Григорий, все сделал на 5 с плюсом, хотя в процессе, открылось очень много нюансов и ему пришлось переработать 80% сайта, но человек не психанул, а довел работу до конца. Буду обращаться. Рекомендую, трудностей не боится, на пол пути не бросает клиента. Спасибо, Григорий!!!
Все супер) Хороший заказчик)

Заявки фрилансеров

Grigorius
Григорий 
33 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад