Доработки по Вордпресу

1.Нужно обновить до версии 4, настроить полностью работу, плагины и т.д Сейчас версия старая 2.8 по моему

2.Необходимо сделать оптимизацию сайта на предмет увеличения скорости

3.Сделать адаптивную верстку ( чтобы дизайн адаптировался под мобильные и планшеты);

4. Посмотреть на предмет кроссбраузерности

Скорее всего исходя из выше перечисленных пунктов, наверное нужно будет менять шаблон и дизайн, но это все обсудим и по цене договоримся.

Бюджет по договоренности (от 50 и выше), может еще что-то нужно будет, обговорим отдельно.