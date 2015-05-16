1)Необходимо сделать не большие изменения в меню шаблона для WordPress ( будет покупаться этот шаблон , Номер позиции: 53388, http://www.templatemonster.com/ru/wordpress-themes-type/53388.html) 2) Сделать форму для регистрации 3) Написать тексты для слоганов на главной ...
Доработки по Вордпресу
1.Нужно обновить до версии 4, настроить полностью работу, плагины и т.д Сейчас версия старая 2.8 по моему
2.Необходимо сделать оптимизацию сайта на предмет увеличения скорости
3.Сделать адаптивную верстку ( чтобы дизайн адаптировался под мобильные и планшеты);
4. Посмотреть на предмет кроссбраузерности
Скорее всего исходя из выше перечисленных пунктов, наверное нужно будет менять шаблон и дизайн, но это все обсудим и по цене договоримся.
Бюджет по договоренности (от 50 и выше), может еще что-то нужно будет, обговорим отдельно.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $25
Установка верстки на wpСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
OpenCart натянуть дизайн Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас. Макеты по запросы. Задание срочное.Закрыт10 лет назад
Необходимо доработать сайт на opencart. Оставляйте заявки кто готов приступить сейчас. Подробное ТЗ по запросу.Закрыт10 лет назад
- $20
Нужно настроить правильно вывод инфоблоков на сайте ручные-работы.рф 1) Чтобы телефон и почта в шапке сайта редактировались в публичной части 2) Раздел услуги при клике на услугу выводилось детальное описание услуги. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $20
Необходимо улучшить отображение сайта на всех разрешениях и устройствах---сейчас на данный момент не все детали корректно отображаются. Проверять по http://quirktools.com/screenfly/ и web-developer В заявке обязательно указывайте стоимость и примерные сроки и обязательно ...Закрыт10 лет назад
- $160
http://digarden.ru/ Необходимо переверстать несколько страниц + изменить функционал на сайте. Все подробности в ТЗ. Бюджет 8000р От вас необходимо тщательно изучить тз и назвать ваши срокиЗакрыт10 лет назад
Установить мобильную версию на существующих сайтах(на друпале) Загрузить модуль и адаптировать тему под мобильную версию.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, Необходимо создать работоспособную мобильную версию интернет-магазина http://drugstorefrance.com/ на базе DLE c сохранением дизайна и функционала сайта. Срок исполнения - до 25 апреля.Закрыт10 лет назад