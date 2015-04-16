Доработка сайта на Битрикс + верстка

$160
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки100 просмотров

http://digarden.ru/

Необходимо переверстать несколько страниц + изменить функционал на сайте. Все подробности в ТЗ.

Бюджет 8000р

От вас необходимо тщательно изучить тз и назвать ваши сроки

10 лет назад
helloiamksusha
Ксения 
34 года
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров