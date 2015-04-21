Исправить ошибку модуль экспорт\импорт опенкарт

Суть проблемы в том, что модуль выгружает файл эксель, при открытии которого пишет: не удается открыть файл, так как формат или расширение этого файла являются недопустимыми. Убедитесь, что файл не поврежден и расширение его имени соответствует его формату.

Опен офис открывает, но любая кодировка не дает нужный вид файла и читабельные поля...