Исправить ошибку модуль экспорт\импорт опенкарт

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Завершен2 заявки131 просмотр

Суть проблемы в том, что модуль выгружает файл эксель, при открытии которого пишет: не удается открыть файл, так как формат или расширение этого файла являются недопустимыми. Убедитесь, что файл не поврежден и расширение его имени соответствует его формату.

Опен офис открывает, но любая кодировка не дает нужный вид файла и читабельные поля...

Opencart
10 лет назад
shchukin
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

VeeJay
43 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$7
1 день
Все быстро, качественно, честно. Рекомендую! Помог решить проблему, которые другие программисты не могли закрыть! Спасибо
Приятно было поработать. Спасибо за оказанное доверие. Только положительные впечатления от сотрудничества.

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VeeJay
43 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад