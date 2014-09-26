shchukin

Руслан Щукин shchukin

 
36 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Farley2904
Ярослав 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Оптимизировать шаблон опенкарт под интернет-магазин и его продвижение
Приятно сотрудничать, отличный заказчик, рекомендую.
Все быстро сделано и даже больше. Рекомендую. Буду сотрудничать еще.
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VeeJay
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$7
10 баллов
9 лет назад
Исправить ошибку модуль экспорт\импорт опенкарт
Приятно было поработать. Спасибо за оказанное доверие. Только положительные впечатления от сотрудничества.
Все быстро, качественно, честно. Рекомендую! Помог решить проблему, которые другие программисты не могли закрыть! Спасибо
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