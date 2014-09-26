Собственно нужно полностью подготовить проект под интернет-магазин мебели. А именно, провести аудит сайта, настроить ЧПУ, 301 редирект и все что необходимо для успешного продвижения. Рабочий домен kge.kiev.ua
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Суть проблемы в том, что модуль выгружает файл эксель, при открытии которого пишет: не удается открыть файл, так как формат или расширение этого файла являются недопустимыми. Убедитесь, что файл не поврежден и расширение его имени ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Светодиодная продукция, лампы. Добавить артикула, фото, описание товара, характеристики,цену. Сайт kievgrandelektro.prom.ua. Прайс предоставляю. Фото товаров тоже. Характеристики нужно будет скопировать с сайта производителя. Около 500 товаров.Наполнение сайтов42 заявкиЗакрыт9 лет назад
Много позиций - розетки, выключатели, рамки, автоматы Legrand (кто знает). С прайса перенести на сайт. Добавить все данные, артикулы, сео урл и тп. CMS opencartНаполнение сайтов22 заявкиЗакрыт9 лет назад
прожектора, светодиодные светильники, лампы, розетки, выключатели, кабельная продукция. Информация о продуктах на производителях есть.Копирайтинг25 заявокЗакрыт9 лет назад