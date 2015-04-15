1. Часть Нужен человек который сверстает (дизайн рисуется), на PHP + CSS (то есть чтобы растягивалось на всех МОБИЛЬНЫХ девайсах (Android мобильных и планшетах и iPhone+iPad+iTouch+iPod) как надо, не влияя на ...
Перенести сайт на Opencart
Требуется перенести сайт на opencart. С сохранением URL.
И переверстать несколько страниц по PSD. пишите те кто готов начать сегодня.
ТЗ по запросу
Заявки фрилансеров
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