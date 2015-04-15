Перенести сайт на Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки130 просмотров

Требуется перенести сайт на opencart. С сохранением URL.

И переверстать несколько страниц по PSD. пишите те кто готов начать сегодня.

ТЗ по запросу

Opencart
10 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров