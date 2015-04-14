Создать на CMS DotNetNuke сайт взаимодействия с соискателями работы

Целями проекта является:

1. Разработка интуитивно простой и понятной системы:

• поиска интересующих вакансий соискателями;

• публикации резюме и удобного его добавления и редактирования;

• отклика на интересующие вакансии соискателем;

• приглашение на собеседование и подтверждение;

• классификация резюме и вакансий;

• модерации измененных и новых резюме.

2. Система должна быть гибкой и адаптируемой в случае изменения или появлении новых требований к ее функциям.

4. Интуитивно понятной и простой, как для соискателей так и для специалистов.

5. Итегрироваться с Oracle E-Business Suite (исполнитель подготавливает интерфейс для интеграции согласно требований. Требования предоставим позже. Пример какой информацией происходит обмен см. в рисунке: Концепция портала.jpg ).

6. Создание дизайна в соответствие с требованиями (простой продуманный дизайн без дизайнерских заморочек, шрифты, цвета и размеры предоставим позже).

Приложены файлы:

1. prototype_weblance.xlsx

2. Концепция портала.jpg