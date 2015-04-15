Добавить 2 иконки на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен12 заявок185 просмотров

на сайте http://vdu.by

сделать:

1. вставить новую иконку ( shini) по аналогии с другими иконками в удобном месте - и сделать переход по ней на страницу - http://vdu.by/shiny-b-u

2. заменить иконку " контакты" - на новую иконку - переход на страницу оставить прежним.

фото иконок в приложении.

10 лет назад
Dmitry2255
Дмитрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

DatiX
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$5
1 день
Спасибо - все было сделано хорошо и в срок. Рекомендую.
Хороший заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

DatiX
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад