Есть готовый сайт cms на php и smarty. Изменить форму поиска авиабилетов: + при выборе билета отображалась форма контактной информации для ввода данных о пассажире + в административной части сайта отображались контактные данные ...
Обновление сайта на Joomla c 2.5.* до 3.*
Обновление сайта до последней версии, с сохранением всех данных и шаблона
Шаблон не поддерживает версию 3.*
Сайт: прогнозируйсейчас.рф
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