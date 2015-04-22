Обновление сайта на Joomla c 2.5.* до 3.*

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки121 просмотр

Обновление сайта до последней версии, с сохранением всех данных и шаблона

Шаблон не поддерживает версию 3.*

Сайт: прогнозируйсейчас.рф

Joomla
10 лет назад
chertivpanike
Максим 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Shar1ngan
Анатолий 
34 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$21
1 день
Все сделал грамотно и в срок
Сотрудничество прошло успешно, без заморочек, оплата своевременная. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Shar1ngan
Анатолий 
34 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад