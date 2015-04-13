Доделать модуль продажи авиабилетов: smarty/php

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  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка149 просмотров

Есть готовый сайт cms на php и smarty. Изменить форму поиска авиабилетов:

+ при выборе билета отображалась форма контактной информации для ввода данных о пассажире

+ в административной части сайта отображались контактные данные о пассажирах с купленным(забронированным) номером места

+ Электронный билет выдавался пассажиру с номером места и авиарейсом.

PHP
10 лет назад
ttaty
32 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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