Редизайн интернет магазина (сверстать PSD)

Задача

Обновить дизайн (с сохранением адаптивной верстки) + дополнить некоторый функционал

система управления - самописаня (php код)

(всю верстку делать с учетом адаптивного дизанйа который уже есть, только с учетом новых элементов

Главная страница

вид - https://cloud.mail.ru/public/1f8783f8a4d7/main.png

PSD - https://cloud.mail.ru/public/34d14cf86196/main.rar

пояснения

пункты 1 3, 3 можно наверно вынести в однин модуль (инклюд) в виде html верстки но что бы редактировалось через админку

1. показать номер телефона, номер по умолчани скрыт, при клике показываеютс номера телефонов http://prntscr.com/6p1n6u при первом показе номера идет привязка к кукам и в течении 24 часов номер виден постоянное. Вот тут это реализовано http://appliances.wikimart.ru/

2. 2. 1логотип - ссылка на главную страницу

2.2 Поиск

прикрутить поиск от яндекса по домену. https://site.yandex.ru/ (если будет нужен мой логин сообщи) результаты поиска выводятся в диайне сайта на новой странице как тут mpzp.ru

2.3 корзина

просто показываются товары и сумма, при кике на корзину идет переход на страницу корщины

3. эта полоса задумывалась просто как элемент дизайна, получится на ней эти слова сделать ссылками? Что бы они были в шахматном порядке как на макете

4. это слайдер.- станартный

ширина его растягивается до максимума (ширина картинок)

Должно настраиваться время автомтического листания, замена картинок, и возможность прописать ссылку для каждой картинки

5. слайдер с товарами у которых стоит селект “лидер продаж” http://prntscr.com/6p1wpi

6. слайдер в котором выводся товары у которые есть вторая цена (скидочная) основная цена становится зачеркнутой

при ссылке “все товары” идет переход на страницу где показаны все товары со скидкой ) создать такую страницу)

7. Каталог продукции

серый фон в 100% ширины страницы

Выводятся только категории которые мы сами выбираем (прикрутить функцию - http://prntscr.com/6p28jf ) у картинок серая обвока вообщем все как на лизайне что бы было

8. Это текст который и сейчас на сайте, меняем стиль только:

крупнее шрифт

больше межстрочный интервал

заголовки H2-H3 крупнее и до и после заголовка отступ больше

9. футер

убрать подчеркиваие по всю ширинуубрать подчеркиваие у блока с телефоном и адресом

Каталог

Сейчас не работает выбор по производителям (не выводятся в селекте) http://prntscr.com/6pcav1 исправить

ВИД- https://cloud.mail.ru/public/de0b88cc633a/cat.png

PSD - https://cloud.mail.ru/public/857b976b32e9/cat.rar

пояснения

в каталоге с лева при наведении показываются только дочерние категории http://prntscr.com/6pcfzz Сделай чтобы появлялолсь плавно и пропадао с задержкой в 1,5 сек

1. популяные категории

это моудль вынеси его ввиде html в шаблоны в админке - http://prntscr.com/6pcc5e назовви “pipular cat”

2. Селекты производителя и по цене сделай крупно так же как сам селект http://prntscr.com/6pcckp

3. Товары со скидко пусть выводятся на сером фоне (квадрат серый)

Карточка товара

Вид - https://cloud.mail.ru/public/87b86b9617e2/more1.png

PSD- https://cloud.mail.ru/public/b0aeda53a116/more1.psd

Страница со всеми категориями

Сделать общую страницу на которой вывести все категории товаров.

на нее мы будем попадать по ссылке на главной “еще категории” http://prntscr.com/6pcdf8

вид - http://prntscr.com/6pciab

Заказ в один клик

Вид - https://cloud.mail.ru/public/2a17bc3a159c/1click.png

PSD - https://cloud.mail.ru/public/7c4dc5e88ef5/1click.psd

Окно добавлено в корзину

появляется если нажали на кнопку “в корзину” в каталоге и в карточке “купить”

вид - http://prntscr.com/6q5yya

Окно “написать нам” в шапке

вид - http://prntscr.com/6q61ep

Окно “заказть звонок”

http://prntscr.com/6q67qr

Корзина

вид - https://cloud.mail.ru/public/a55dcc400d9c/bin.jpg

PSD - https://cloud.mail.ru/public/fea2ef5713f5/bin.rar

при клике на название товара в новом окне открывается карточка данного товара

Дополнительно

в каталоге текст выводить до и после товаров

админка - http://prntscr.com/6ql5mp

вид - http://prntscr.com/6ql60z (после каталога оставляем как есть)

Бюджет 5000 р.

Сроки до 4 дней

От вас важно соблюдение сроков, если есть с организацией и точным исполнением проблемы, то не тратьте не ваше не наше время, так как сроки и ваша обязательность и исполнительность важны.