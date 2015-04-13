Надо исправить ошибку в virtuemart 2 при оформлении заказа выдает ошибки (Couldn't create order No order created) Как я понимаю сбой в базе данных Joomla и vertualmart
Редизайн интернет магазина (сверстать PSD)
Задача
Обновить дизайн (с сохранением адаптивной верстки) + дополнить некоторый функционал
система управления - самописаня (php код)
(всю верстку делать с учетом адаптивного дизанйа который уже есть, только с учетом новых элементов
Главная страница
вид - https://cloud.mail.ru/public/1f8783f8a4d7/main.png
PSD - https://cloud.mail.ru/public/34d14cf86196/main.rar
пояснения
пункты 1 3, 3 можно наверно вынести в однин модуль (инклюд) в виде html верстки но что бы редактировалось через админку
1. показать номер телефона, номер по умолчани скрыт, при клике показываеютс номера телефонов http://prntscr.com/6p1n6u при первом показе номера идет привязка к кукам и в течении 24 часов номер виден постоянное. Вот тут это реализовано http://appliances.wikimart.ru/
2. 2. 1логотип - ссылка на главную страницу
2.2 Поиск
прикрутить поиск от яндекса по домену. https://site.yandex.ru/ (если будет нужен мой логин сообщи) результаты поиска выводятся в диайне сайта на новой странице как тут mpzp.ru
2.3 корзина
просто показываются товары и сумма, при кике на корзину идет переход на страницу корщины
3. эта полоса задумывалась просто как элемент дизайна, получится на ней эти слова сделать ссылками? Что бы они были в шахматном порядке как на макете
4. это слайдер.- станартный
ширина его растягивается до максимума (ширина картинок)
Должно настраиваться время автомтического листания, замена картинок, и возможность прописать ссылку для каждой картинки
5. слайдер с товарами у которых стоит селект “лидер продаж” http://prntscr.com/6p1wpi
6. слайдер в котором выводся товары у которые есть вторая цена (скидочная) основная цена становится зачеркнутой
при ссылке “все товары” идет переход на страницу где показаны все товары со скидкой ) создать такую страницу)
7. Каталог продукции
серый фон в 100% ширины страницы
Выводятся только категории которые мы сами выбираем (прикрутить функцию - http://prntscr.com/6p28jf ) у картинок серая обвока вообщем все как на лизайне что бы было
8. Это текст который и сейчас на сайте, меняем стиль только:
крупнее шрифт
больше межстрочный интервал
заголовки H2-H3 крупнее и до и после заголовка отступ больше
9. футер
убрать подчеркиваие по всю ширинуубрать подчеркиваие у блока с телефоном и адресом
Каталог
Сейчас не работает выбор по производителям (не выводятся в селекте) http://prntscr.com/6pcav1 исправить
ВИД- https://cloud.mail.ru/public/de0b88cc633a/cat.png
PSD - https://cloud.mail.ru/public/857b976b32e9/cat.rar
пояснения
в каталоге с лева при наведении показываются только дочерние категории http://prntscr.com/6pcfzz Сделай чтобы появлялолсь плавно и пропадао с задержкой в 1,5 сек
1. популяные категории
это моудль вынеси его ввиде html в шаблоны в админке - http://prntscr.com/6pcc5e назовви “pipular cat”
2. Селекты производителя и по цене сделай крупно так же как сам селект http://prntscr.com/6pcckp
3. Товары со скидко пусть выводятся на сером фоне (квадрат серый)
Карточка товара
Вид - https://cloud.mail.ru/public/87b86b9617e2/more1.png
PSD- https://cloud.mail.ru/public/b0aeda53a116/more1.psd
Страница со всеми категориями
Сделать общую страницу на которой вывести все категории товаров.
на нее мы будем попадать по ссылке на главной “еще категории” http://prntscr.com/6pcdf8
вид - http://prntscr.com/6pciab
Заказ в один клик
Вид - https://cloud.mail.ru/public/2a17bc3a159c/1click.png
PSD - https://cloud.mail.ru/public/7c4dc5e88ef5/1click.psd
Окно добавлено в корзину
появляется если нажали на кнопку “в корзину” в каталоге и в карточке “купить”
вид - http://prntscr.com/6q5yya
Окно “написать нам” в шапке
вид - http://prntscr.com/6q61ep
Окно “заказть звонок”
Корзина
вид - https://cloud.mail.ru/public/a55dcc400d9c/bin.jpg
PSD - https://cloud.mail.ru/public/fea2ef5713f5/bin.rar
при клике на название товара в новом окне открывается карточка данного товара
Дополнительно
в каталоге текст выводить до и после товаров
админка - http://prntscr.com/6ql5mp
вид - http://prntscr.com/6ql60z (после каталога оставляем как есть)
Бюджет 5000 р.
Сроки до 4 дней
От вас важно соблюдение сроков, если есть с организацией и точным исполнением проблемы, то не тратьте не ваше не наше время, так как сроки и ваша обязательность и исполнительность важны.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется внести правки на сайт. Движок modx. ТЗ прилагаю. Нужно сейчас!Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо перенести комплекс сайтов на joomla 3 http://maximatic.ru/ http://cafe.maximatic.ru/ http://billclub.ru/ Полное сохранение урлов, мета, контента обязательноСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно создать 2 новых слайдера для стиля wall компонента widgetkit. Сайт http://arseniy.ru/posm-shop-in-shop.html Там сейчас с нуля созданы 2 стиля с фоном на картинке, нужно создать еще 2 стиля, но без фона, просто фотки. ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно натянуть готовую верстку на OpenCart Пишем стоимость и срокиСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
JOOMLA помогите снизить нагрузку на серверЗакрыт10 лет назад
Нужно почистить сайт на wp от вируса - и возможно обновить систему или что-то сделать другое чтобы сайт перестали ломать - сейчас сайт часто ломают и внедряют вирусы или прочий вредный контент.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $90
Сайт сделан на редкой CMS Logic Storm. Нужно внести изменения как по дизайну, так и по структуре и функционалу. Рассматриваем только опытных специалистов в положительным аналогичным опытом и примерами работ. ...Закрыт10 лет назад
снижение нагрузки на сервер кто поможет ? прилагаю скрин в файлеЗакрыт10 лет назад
- $150
Только для ПРО. Нужен специалист по Джумле. Надо настроить: - вход через файсбук - оплата пайпелом - изменение в дизайне и функционале - другие доработки ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад