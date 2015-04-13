Перенос сайтов на joomla 3

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок202 просмотра

Необходимо перенести комплекс сайтов на joomla 3

http://maximatic.ru/

http://cafe.maximatic.ru/

http://billclub.ru/

Полное сохранение урлов, мета, контента обязательно

Joomla
10 лет назад
petrovichalex
Александр 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров