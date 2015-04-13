снижение нагрузки на сервер кто поможет ? прилагаю скрин в файле
Настроить virtuemart заказ
Надо исправить ошибку в virtuemart 2 при оформлении заказа выдает ошибки (Couldn't create order No order created) Как я понимаю сбой в базе данных Joomla и vertualmart
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