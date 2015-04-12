Необходимо выполнять натяжку верстки 1 страницы на систему управления WP. И проработать функционал который указан в ТЗ. Техническое задание по запросу. Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас.
Нужно натянуть psd на WordPress
Есть готовый дизайн по всем страницам.Главная страница один экран со слайдером. Внутренние страницы текстовые и есть одна страница с календарем. Так же на сайте запланирована форма заявки и галерея с фото и видео материалами. Виде - это ссылки с ютуба. Общий объем страниц - главная и 8 внутренних. Макеты будут предоставлены выбранному исполнителю. В заявке прошу указать сроки и цену работы.
p.s.: сайт должен быть адаптивным
Заявки фрилансеров
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