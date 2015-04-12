Нужно натянуть psd на WordPress

Есть готовый дизайн по всем страницам.Главная страница один экран со слайдером. Внутренние страницы текстовые и есть одна страница с календарем. Так же на сайте запланирована форма заявки и галерея с фото и видео материалами. Виде - это ссылки с ютуба. Общий объем страниц - главная и 8 внутренних. Макеты будут предоставлены выбранному исполнителю. В заявке прошу указать сроки и цену работы.

p.s.: сайт должен быть адаптивным