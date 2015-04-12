Доработка Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок98 просмотров

Необходимо на главной страницу вывести баннеры, подробное ТЗ по запросу. Сделать нужно в течении 2-5 часов. Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас.

10 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров