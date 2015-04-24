Правки сайта на DLE

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Завершен4 заявки250 просмотров

Здравствуйте.

Есть небольшие правки по сайту: test.setfly.ru

1. На странице "техника" текст неверно отображается, а на других страницах слишком большой отступ после абзацев.

2. Немного изменить выпадающее меню (или мне показать, где это делается, я изменю): переименовать два пункта и добавить новый.

3. Если вы наведете на пункт меню Газосиликатный кирпич, то выпадающее меню будет высоко. И на него никак нельзя попасть, тк передвигая курсор вправо ты попадаешь в пустую область и выпадающее меню исчезает. Соответственно это нужно исправить.

4. Подскажите со слайдером, как менять картинки и как слайды делать ссылками

5. Сделать подпункты меню ссылками, а не только слово «подробнее»

6. Добавить в шапку фразу: Большой опыт работы с регионами

7. Перекинуть сайт на его родной домен

Жду предложений по стоимости и по времени.

DLE
10 лет назад
Setimka
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Ioda
36 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
131 отзыв(-4)
10 лет назад
$20
1 день
Спасибо Александру за выполненную работу. Все сделал, но не всегда был на связи. Предложил другой проект и обо всем договорились, но затянул и не сделал.
Все отлично!

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Ioda
36 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
131 отзыв(-4)
10 лет назад