Правки сайта на DLE

Здравствуйте.

Есть небольшие правки по сайту: test.setfly.ru

1. На странице "техника" текст неверно отображается, а на других страницах слишком большой отступ после абзацев.

2. Немного изменить выпадающее меню (или мне показать, где это делается, я изменю): переименовать два пункта и добавить новый.

3. Если вы наведете на пункт меню Газосиликатный кирпич, то выпадающее меню будет высоко. И на него никак нельзя попасть, тк передвигая курсор вправо ты попадаешь в пустую область и выпадающее меню исчезает. Соответственно это нужно исправить.

4. Подскажите со слайдером, как менять картинки и как слайды делать ссылками

5. Сделать подпункты меню ссылками, а не только слово «подробнее»

6. Добавить в шапку фразу: Большой опыт работы с регионами

7. Перекинуть сайт на его родной домен

Жду предложений по стоимости и по времени.