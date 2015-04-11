Создание Темы Wordrpess.

Сайт: http://uchansichan.com/ .

СMS: Worpdress

Задача: Текущая тема написана на JavaScript(CoffeScript) на основе backbone.js как отдельная страница json-api к базе данных. В связи с желанием добавления дополнительного функционала, хотелось бы создание 100% похожей по внешности темы с текущей на сайте но на php. С возможностью редактирования самой темы, добавления плагинов - то есть как стандартные темы на php в Wordpress.

Гонорар: Ваши сроки и цены.