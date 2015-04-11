Есть некий скрипт доски объявлений Elite-Board 2.2. Написана на php, mysql, smarty, jqwery, ajax. Необходимо сделать некое дополнение функционала. Необходимо реализовать механизм обмена и увязать с поиском. При добавлении обьявления нужно добавить галочку "рассмотрю ...
Создание Темы Wordrpess.
Сайт: http://uchansichan.com/ .
СMS: Worpdress
Задача: Текущая тема написана на JavaScript(CoffeScript) на основе backbone.js как отдельная страница json-api к базе данных. В связи с желанием добавления дополнительного функционала, хотелось бы создание 100% похожей по внешности темы с текущей на сайте но на php. С возможностью редактирования самой темы, добавления плагинов - то есть как стандартные темы на php в Wordpress.
Гонорар: Ваши сроки и цены.
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