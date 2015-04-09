Почистить шаблон от ссылок.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок141 просмотр

Добрый день. Нет желания разбираться самому, поэтому обращаюсь к Вам.

Нужно почистить шаблон http://joomla25.ru/shablony/joom-finance-korporativnyj-shablon.html

от ВСЕХ левых ссылок.

Заоблачных цен не пишите, тут дел на 15-30 минут для знающего человека.

10 лет назад
Andrew15
Андрей 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров