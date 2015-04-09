Доработки по сайту на движке ShopOS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки139 просмотров

Сайт www.casada-fit.in.ua. Необходимо сделать небольшие доработки на главной странице, а именно:

- Убрать видео на главной,

- Включить слайдер и загрузить фото в слайдер,

- Убрать котегорию товаров,

- Убрать группу ВКОНАКТЕ на это место поставить банер.

Движок ShopOS. Указывайте цену. Всем спасибо.

10 лет назад
yakupil-igor
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров