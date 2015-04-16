Поправить работу модуля в joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки167 просмотров

Есть Joomla! 2.5.6 и модуль Adsmanager 2.7 RC4 Модуль реализует библиотеку на сайте и перестала работать загрузка материалов.

Т.е. сам модуль работает нормально, но почему то не хочет загружать и публиковать привязанные файлы. Выбранному исполнителю предоставлю все доступы и т.д.

Обновить Джумлу не предлагать.

Joomla
10 лет назад
nevzorov
Алексей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

vlacherk
Влад 
51 год
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$18
1 день
Разобрался не только в самой CMS, но и с правами на хостинге. Сделано все в срок, как договаривались. Профессионал.
Четкое задание, быстрые ответы, мгновенная оплата после проверки. Все на отлично.

Заявки фрилансеров

vlacherk
Влад 
51 год
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад