Поправить работу модуля в joomla

Есть Joomla! 2.5.6 и модуль Adsmanager 2.7 RC4 Модуль реализует библиотеку на сайте и перестала работать загрузка материалов.

Т.е. сам модуль работает нормально, но почему то не хочет загружать и публиковать привязанные файлы. Выбранному исполнителю предоставлю все доступы и т.д.

Обновить Джумлу не предлагать.