Оптимизация страниц сайтов под ПС

Нужен человек, имеющий опыт работы с оптимизацией страниц сайт под поисковые системы (внутренняя оптимизация), для исправления кода в верстке шаблонов движков, нахождения дублей страниц, проставления редиректов, и т.д. Важно быть в доступе ежедневно, как минимум на 3-4 часа, быть всегда на связи, работа долгосрочная. Объем работы варьируется. Наишите о вашем опыте и условиях работы.