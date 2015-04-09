Оптимизация страниц сайтов под ПС

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки139 просмотров

Нужен человек, имеющий опыт работы с оптимизацией страниц сайт под поисковые системы (внутренняя оптимизация), для исправления кода в верстке шаблонов движков, нахождения дублей страниц, проставления редиректов, и т.д. Важно быть в доступе ежедневно, как минимум на 3-4 часа, быть всегда на связи, работа долгосрочная. Объем работы варьируется. Наишите о вашем опыте и условиях работы.

10 лет назад
freepr11
Татьяна 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

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