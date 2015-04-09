Здравствуйте, коллеги! Сайт на Drupal http://stroitorg.su/ Нужно по тех.заданию настроить корректное отражение мета-данных: 1. title, descriptions, keywords, alt и h1 Для каждой страницы есть нужный набор мета-данных. ...
Добавление функционала на joomla3.x исправление ошибок сайта.
Настройка joomla 3.0
Установлены компоненты jomsocial и alfauserpoints, есть проблемы с регистрацией, а так же необходимо добавить функцию отправки сообщения на почту пользователя при успешной регистрации на сайте его реферала.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен плагин кнопки, который воспримется редактором Tinymce Advance (по сообщению разработчика проблем быть не должно). Нужно написание именно через плагин, так как при правки системных файлов вордпресса теряются при апдейте движка. ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $15
Приветствую! Нужно поправить корзину, исправить авторизацию через соц сети, (Модуль чекаута). Где-то 6 правок. В основном верстка. Подробности в личку. Оплата через WMZ. OpenCart.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
1. Есть верстка мобильного сайта 2. Есть сайт-магазин на NetCat Необходимо подключить мобильную верстку, то есть сделать вывод информации с неткатовского сайта в мобильную версию.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Есть сайт на Drupal http://roanto.com. Необходимо сделать на странице http://roanto.com/produktsiya/metallocherepitsa вкладки, в которые будут прописываться куски текста. наподобие вот этого http://kievdah.com.ua/metallocerepica.html или этого http://blagosvit.com.ua/category/metallocherepica/. Просьба написать стоимость и сроки выполнения ...Завершен10 лет назад
- $30
Сверстанные макеты установить на WordPressСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $80Завершен10 лет назад
- $2000
Существует сайт pm-online.ru - онлайн калькулятор для полиграфической продукции. Писался несколькими программистами на чистом PHP. Пришел к тому, что им никто не может заниматься, так как разбираться с самописным кодом очень сложно. Планируется переработка ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт10 лет назад
WP сверстать, натянуть срочно Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас. И поработать до утраСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно привести шаблон http://demos.shapingrain.com/justlandedwp/ к виду прототипа во вложении. В заявке пишите срок исполнения и цену.Завершен10 лет назад