Добавление функционала на joomla3.x исправление ошибок сайта.

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Закрыт1 заявка87 просмотров

Настройка joomla 3.0

Установлены компоненты jomsocial и alfauserpoints, есть проблемы с регистрацией, а так же необходимо добавить функцию отправки сообщения на почту пользователя при успешной регистрации на сайте его реферала.

Joomla
10 лет назад
probiznese
Максим 
42 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров