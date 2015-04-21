Доработка шаблона WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки111 просмотров

Нужно привести шаблон http://demos.shapingrain.com/justlandedwp/

к виду прототипа во вложении.

В заявке пишите срок исполнения и цену.

WordPress
10 лет назад
aoks
45 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

kalininss
Сергей 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$30
3 дня
Хороший специалист. Не дорого, быстро и качественно! Рекомендую Сергея.
Артём давал конкретные задачи, в случае возникновения спорных вопросов всегда находили общий язык, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

kalininss
Сергей 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад