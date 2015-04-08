Распределение товаров по категории OpenCart

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки209 просмотров

Есть около 1 тыс. занесенный товаров в систему OpenCart, есть созданные в ней категории 52 шт., необходимо по данным нам условиям, распределить товар в категории. То есть назначить товару определенную категорию, готовы рассматривать предложения с оплатой за один товар.

Opencart
10 лет назад
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров