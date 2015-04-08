Почистить от вирусов и восстановить работоспособность

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок116 просмотров

Сайт на CMS Drupal 6. Хостится на ukraine, шаред хостинг. Обнаружены php файлы в корне сайта, со скриптами осуществляющими рассылку спама. кроме того, вредоносный код обнаружен в других файлах cms.

У меня нет бекапа кроме тех, что на хостинге, а они все заражены.

DrupalPHP
10 лет назад
Chomsky
46 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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