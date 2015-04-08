Почистить от вирусов и восстановить работоспособность

Сайт на CMS Drupal 6. Хостится на ukraine, шаред хостинг. Обнаружены php файлы в корне сайта, со скриптами осуществляющими рассылку спама. кроме того, вредоносный код обнаружен в других файлах cms.

У меня нет бекапа кроме тех, что на хостинге, а они все заражены.