Сверстать сайт на wordpress с модулем Project Manager Pro

Здравствуйте,

Нужно сверстать сайт на wordpress. Сайт предельно простой (дизайн в личку), но надо подключить модуль Project Manager Pro.

Модуль я куплю, его надо будет перевести и настроить на сайте. Также надо будет настроить вид проектов во фронтэнде (плагин дает такую возможность, но надо будет настроить + может, где-то подкорректировать)

Также надо будет настроить связь проектов с внешней базой данных (надо просто чтобы из проекта была возможность перейти на страницу проекта в базе данных - это решим совместно с программистом, который сейчас разрабатывает базу данных)

Буду ждать заявок