Сверстать сайт на wordpress с модулем Project Manager Pro

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Завершен3 заявки122 просмотра

Здравствуйте,

Нужно сверстать сайт на wordpress. Сайт предельно простой (дизайн в личку), но надо подключить модуль Project Manager Pro.

Модуль я куплю, его надо будет перевести и настроить на сайте. Также надо будет настроить вид проектов во фронтэнде (плагин дает такую возможность, но надо будет настроить + может, где-то подкорректировать)

Также надо будет настроить связь проектов с внешней базой данных (надо просто чтобы из проекта была возможность перейти на страницу проекта в базе данных - это решим совместно с программистом, который сейчас разрабатывает базу данных)

Буду ждать заявок

WordPress
10 лет назад
ruda_mak
Илона 
43 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

tyty
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$50
14 дней
Спасибо огромное Ярославу за отличную работу. Проект выдался непростым, заказчики местами хотели невозможного, а я, в свою очередь, хоть и пыталась это сгладить, но тоже просила Ярослава хоть как-то это "невозможное" внедрить. И Ярослав справился со всем, за что я ему безмерно благодарна! Буду обращаться и в дальнейшем и очень рекомендую его как ответственного профессионала.
Илона очень отвественно подошла к постановке задачи, а это самое главное для успешного завершения проекта. Очень коммуникабельный заказчик, постоянно онлайн и всегда может разъяснить непонятные моменты. Оплата моментальная. Сотрудничеством доволен, жду новых проектов :)

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tyty
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад