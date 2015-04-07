Ошибка в шаблоне

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок85 просмотров

Сайт на вордпрессе.

У сайта на вордпрессе где-то косяк в шаблоне.

При попытке выложить статью, статья выкладывается корректно, но когда прописываешь ее в меню, меню слетает.

Цены и сроки в личку.

WordPress
10 лет назад
kbelousov
50 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров