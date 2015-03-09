Нужно внести доработки по сайту на системе Umi-CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка127 просмотров

Нужен специалист, который быстро и четко выполнит все пожелания по интернет магазину на УМИ ЦМС.

В основном менять что-то в карточке товара, фильтр настроить, и еще задачи. Нужен именно спец, не новичок.

10 лет назад
mertix
Иван 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

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