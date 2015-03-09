Оптимизировать (ускорить) сайт на cms Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка94 просмотра

Сайт на битрикс, периодические уведомления о перегрузке от хостинга. Необходимо выявить причины повышенной нагрузки и устранить. Жду предложений с бюджетом и сроками.

10 лет назад
di1812
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров