Сокращение структуры сайта на Joomla

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки134 просмотра

Приветствую. Имеется сайт на Joomla 3 с "непристойно" длинной структурой URL. Конечная страница получается 5 уровня вложения. Пример: сайт.com/production/itemlist/category/страница.html

Задача, сократить структуру, убрав из URL лишние уровни вложения. Не силен в данной CMS но вроде реализована данная схема через стандартные средства, также есть некое К2, нужен исполнитель, хорошо ориентирующийся в данной CMS, чтобы мы могли решить этот вопрос желательно не более, чем за полчаса.

Приветствуется связь по скайп, можно голосом.

Оплата 300 руб. Если решение сложнее, чем я это вижу, посмотрим над увеличением оплаты.

Joomla
10 лет назад
Rorshach
Антон 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

zaycevdesign
Станислав 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Созвонились с исполнителем, наметили план работ, выполнение в тот же вечер, в процессе работы вскрылись дополнительные проблемы, связанные с самим сайтом, решили и их.
Хороший заказчик, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

zaycevdesign
Станислав 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад