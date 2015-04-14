Сокращение структуры сайта на Joomla

Приветствую. Имеется сайт на Joomla 3 с "непристойно" длинной структурой URL. Конечная страница получается 5 уровня вложения. Пример: сайт.com/production/itemlist/category/страница.html

Задача, сократить структуру, убрав из URL лишние уровни вложения. Не силен в данной CMS но вроде реализована данная схема через стандартные средства, также есть некое К2, нужен исполнитель, хорошо ориентирующийся в данной CMS, чтобы мы могли решить этот вопрос желательно не более, чем за полчаса.

Приветствуется связь по скайп, можно голосом.

Оплата 300 руб. Если решение сложнее, чем я это вижу, посмотрим над увеличением оплаты.