Необходимо сверстать, натянуть сайт, на систему управления WP. Оставляйте заявки кто готов приступить сейчас. В заявках пожалуйста указывайте свой скайп. Вертска должна быть адаптивной. Сайт визитка, без какого либо сложного функционала.
Сокращение структуры сайта на Joomla
Приветствую. Имеется сайт на Joomla 3 с "непристойно" длинной структурой URL. Конечная страница получается 5 уровня вложения. Пример: сайт.com/production/itemlist/category/страница.html
Задача, сократить структуру, убрав из URL лишние уровни вложения. Не силен в данной CMS но вроде реализована данная схема через стандартные средства, также есть некое К2, нужен исполнитель, хорошо ориентирующийся в данной CMS, чтобы мы могли решить этот вопрос желательно не более, чем за полчаса.
Приветствуется связь по скайп, можно голосом.
Оплата 300 руб. Если решение сложнее, чем я это вижу, посмотрим над увеличением оплаты.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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