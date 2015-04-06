Плагин для Wordpress который отправляет пост на проверку

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок117 просмотров

Нужно написать скрипт для Wordpress, который будет менять post_status у поста (custom post type = blogs) на Pending при условии если пост набирает большое число отрицательных голосов от пользователей. Будет использоваться рейтинговая система вида up/down.

WordPress
10 лет назад
itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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