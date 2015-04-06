Специалист по битриксу

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки99 просмотров

Необходим специалист по битриксу для проведения работ по сайту - необходимо доработать функционал корзины. Подробности в скайпе или тут.

10 лет назад
saymon-kkd
Панферов 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
38 отзывов(-5)

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Нет заявок фрилансеров