Отредактировать письмо заказа из ИМ

Необходимо отредактировать внешний вид письма приходящего администратору магазина и клиенту на почту после оформления заказа. Инфа приходит в виде таблицы на белом фоне. нужно немного подправить значения и внешний вид.

Также есть еще ряд задач по этому же проекту