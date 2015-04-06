Надо обновить и вычистить сайт на Joomla - www.preschool-center.ru. (чистка сайта от ненужных компонентов и мусора, переход с версии 2.5 на 3, вся имеющая информация и пользовательские аккаунты должны быть сохранены) - ...
Отредактировать письмо заказа из ИМ
Необходимо отредактировать внешний вид письма приходящего администратору магазина и клиенту на почту после оформления заказа. Инфа приходит в виде таблицы на белом фоне. нужно немного подправить значения и внешний вид.
Также есть еще ряд задач по этому же проекту
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $60Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $150
Есть вебсайт magicsmile.cz , который работает на неизвестной системе управления контентом (blue-box). В связи со сложностью обслуживания, мы решили перенести его на одну из бесплатных CMS (систем управления контентом). Таких как drupal, joomla, wordpress. На ...Системы управления (CMS)16 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо добавить проверку на сумму заказа в случае если сумма меньше чем X, некоторые способы доставки не доступны, знание вёрстки и битрикс будут плюсом есть ещё ряд задач.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Задача : Нужно подобрать шаблон WordPress лучше премиум их сейчас полным полно в просторах интернета. Нужно установить шаблон, перенести всю информацию с Нашего действующего сайта на новый при этом сохраняя все ЧПУ, категории, меню. ...Закрыт10 лет назад
Есть сайт, на котором при разрешении 1280рх все иконки и надписи огромными выглядят. Нужно зуммировать сайт, уменьшить его. Скрины и адрес сайта предоставлю откликнувшимся.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, обращаюсь уже сотый раз! Необходим срочно человек знающий движок SOCIAL ENGINE! Необходимо сверстать шаблон и адаптировать под движок. Оплата: по договоренности Сроки: не более 7 днейСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужно сверстать макет на друпал макет по запросуЗакрыт10 лет назад
Всем доброго времени суток, есть слайдер на битриксе, нужно реализовать что бы он каждые две секунды перелистывался, и что бы можно было поставить на него ссылку.Закрыт10 лет назад
- $50
Есть сайт рейтинга. Первая 10-ка номинантов отображается на главной странице http://serprating.ru 1) Вторая 10-ка номинантов на странице http://serprating.ru/rating.html Необходимо чтобы все участники (их может быть в итоге порядка 40-50) отображались только на главной ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо почистить сайт на DLE newdivan.ru (посмотрите в индексе сколько левых страниц) . И соответственно закрыть дыру, чтобы больше не взломали. От вас цена и срокиСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт10 лет назад