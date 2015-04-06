Отредактировать письмо заказа из ИМ

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки115 просмотров

Необходимо отредактировать внешний вид письма приходящего администратору магазина и клиенту на почту после оформления заказа. Инфа приходит в виде таблицы на белом фоне. нужно немного подправить значения и внешний вид.

Также есть еще ряд задач по этому же проекту

10 лет назад
saymon-kkd
Панферов 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
38 отзывов(-5)

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