Реализовать слайдер на Битрикс

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Закрыт4 заявки118 просмотров

Всем доброго времени суток, есть слайдер на битриксе, нужно реализовать что бы он каждые две секунды перелистывался, и что бы можно было поставить на него ссылку.

10 лет назад
Kulya
Кулик 
32 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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