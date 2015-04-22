Изменения на Wordpress

Требуется

1) Добавить мультиязычность на ресурсе

http://luxeo.com.ua/

2) Настроить модуль сайбскрайб2, так что бы новые статьи с блога уходили подписчикам автоматом, в красивом письме, с возможностью отписаться, (мейлсервер от яндекса). Настроить почту правильно, что бы письма не попадали в спам (DKIM, итд)

3) Скоприровать ресурс

http://luxeo.com.ua

на

mozimobile.com

4) Заменить цветовую гамму и картинки слайдера (что бы сайт визуально отличался)

Срок 5 днtq. Оплата - по факту либо безопастная сделка.