Поправить скрипт добавления постов в Wordpress из фронтенда

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Закрыт2 заявки119 просмотров

Есть скрипт добавления записей в Wordpress через фронтенд. Пример работы можно посмотреть тут - http://goo.gl/PGMsVH.

- Надо довести до ума этот скрипт.

- Добавить парочку дополнительных полей (Custom Fields) и показать как это делать. Подробности по полям после выбора исполнителя.

- Поправить работу выбора рубрик, осле того как запись будет отправлена, рубрика постоянно не выбрана.

WordPress
10 лет назад
itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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