Есть сайт на технологии http://www.1c-bitrix.ru/composite/. Необходимо чтобы код для отображения ссылок sape.ru работал в композитном режиме. Доступа к сайту не будет, либо объяснить как сделать, либо изменить код отображения sape чтобы он работал к ...
Поправить скрипт добавления постов в Wordpress из фронтенда
Есть скрипт добавления записей в Wordpress через фронтенд. Пример работы можно посмотреть тут - http://goo.gl/PGMsVH.
- Надо довести до ума этот скрипт.
- Добавить парочку дополнительных полей (Custom Fields) и показать как это делать. Подробности по полям после выбора исполнителя.
- Поправить работу выбора рубрик, осле того как запись будет отправлена, рубрика постоянно не выбрана.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо переделать карточку товара, а так же каталог по примеру. Вот текущие: Карточка товара – http://xn--52-6kcpk6bfar8m.xn--80adxhks/product/soplo-kerami-cheskoe-d944-m18x15-konicheskoe-dlya-agni-03-12-0307/ Каталог товаров – xhttp://xn--52-6kcpk6bfar8m.xn--80adxhks/product-category/dlya-argono-dugovoj-svarki/ Необходимо сделать как тут: Карточка ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Сайт autougonam.net В левой части сайта, раздел новости. Нужно чтобы вместо новостей появлялись топики из форума, при нажатии идет переброс человека на соответствующий раздел форума. Новости должны генерироваться в случайном порядке, выдаваться ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть блок новостей на главной - https://yadi.sk/i/dGQtSqR5fjAYy. Нужно добавить вывод даты + кнопку "Все новости". Плюс - подсказать - можно ли сделать в данном блоке перемотку новостей, как в галерее или ...Завершен10 лет назад
Добрый день! Необходимо сверстать и натянуть на Wordpress сайт по PSD-макету (макеты во вложении). ТЗ во вложении. Указать стоимость работы и сроки.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, нужно поменять дизайн элементов и добавить их на сайт. Сайт на вордпрессе. Поменять нужно дизайн небольшого блока сверху на страницах КАтегория, Подкатегория. Название статьи, на странице статьи, а так же на странице категории ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Имеется тема WP, требуется перевести ее, настроить, изменить визуально вывод блоков, страниц. Подробности исполнителю.Завершен10 лет назад
Добрый день! Необходимо обновить форум на PHPBB. Оплата только по яндексу. Более ни в чем не нуждаюсь, только обновление без потери данных. Все предложения в личку на проекте. ...Завершен10 лет назад
Здравствуйте фрилансеры. требуется портал сверстать и установить на cms ModX Пишите ваши средние цены. Все задание и макеты вышлю кандидатамСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Имеется сайт janita.biz, система управления контентом eGenie. Требуется выполнение следующих задач: 1. исправить косяки в верстке (например, в разделе «сумки и аксессуары» кнопка «купить» часто съезжает из-за длинного артикула-цвета сумки); ...Завершен10 лет назад