Поправить скрипт добавления постов в Wordpress из фронтенда

Есть скрипт добавления записей в Wordpress через фронтенд. Пример работы можно посмотреть тут - http://goo.gl/PGMsVH.

- Надо довести до ума этот скрипт.

- Добавить парочку дополнительных полей (Custom Fields) и показать как это делать. Подробности по полям после выбора исполнителя.

- Поправить работу выбора рубрик, осле того как запись будет отправлена, рубрика постоянно не выбрана.