СРОЧНО!!! нужно внести небольшие правки по сайту joomla 3 Пишите в личку!
Доработка админки сайта и интернет-магазина
Здравствуйте!
Имеется сайт janita.biz, система управления контентом eGenie.
Требуется выполнение следующих задач:
1. исправить косяки в верстке (например, в разделе «сумки и аксессуары» кнопка «купить» часто съезжает из-за длинного артикула-цвета сумки);
2. при оформлении заказа в корзине добавить возможность выбора способа доставки (может быть, с расчетом примерной стоимости в зависимости от города) и способа оплаты (наличные курьеру, оплата на сайте (web money, яндекс.деньги, банковская карта, киви и т.д.);
3. переработать форму для заполнения данных клиента при заказе (например, поле «Эл. почта», на мой взгляд не должно быть обязательным);
4. при оформлении заказа, в корзине не отображается фото товара. Это требует исправления.
5. сделать сортировку каталога в самой админке по разделам Сумки, обувь, и т.д. (например, все товары у нас там отображаются в одном списке – и сумки, и обувь. сделать раздельные списки для обуви, сумок и чего еще у нас будет).
6. допилить выгрузку каталога товаров из эксель-файла. (она, есть но работает криво)
Скриншоты самой админки привожу.
В заявке пишите сроки, и стоимость всего проекта. Спасибо, жду Ваших ответов.
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