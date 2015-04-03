Поправить сайт wp

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Завершен4 заявки133 просмотра

Сайт на wp в статьях сайдбар съезжает в самый низ под комменты надо поправить. цена ваша. наверно где то div слетел не могу найти. сайт comp-on.ru

WordPress
10 лет назад
antoniox
Гасанов 
56 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

dinamo67
57 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
10 лет назад
$3
1 день
отличный специалист всем рекомендую.
Четкое задание, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

dinamo67
57 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
10 лет назад