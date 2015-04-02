Доделать сайт на шаблоне joomla

Вот есть сайт садик-мечта.рф, шаблон стоит, предыдущий фрилансер делал, но что то у него произошло с временеем, и он не доделал. Надо доделать, вот типо ТЗ:

https://yadi.sk/i/kOlFrabHfgCH3

В меню еще добавляется пункт "наши занятия" - текст в документах

https://yadi.sk/i/U2WOQlaWfgD24

https://yadi.sk/i/0e4TLZMkfgDZg

https://yadi.sk/i/ZrtVRpORfgDp8

https://yadi.sk/i/7W2GCpNhfgE4kах еще убрать плюс в правом верхнем углу

галерея joomgalery желательно

В нутри пока альбом "Наш садик" - а внутрь фотки которые скинул с детьми там ну сами фотки садика есть

на странице контакты помимо контактов добавить карту яндекс или гугл на тот адрес который написан

https://yadi.sk/i/sGwD3Na5fgETH

https://yadi.sk/i/_xabD16AfgEjd

Бюджет 1000р