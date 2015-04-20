Внести небольшие изменение на Друпал!

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка136 просмотров

Есть шаблон купленный и установленный техсаппортом ТемплейтМонстра. Надо на данном сайте внести некоторые изменения.

Сайт - http://bit.ly/1GPgO2F

Изменения:

1) Тут (http://prntscr.com/6ols9o) - заменить на скрипт, прокручивающий слева направо видеоролики от Ютуб. При клике переход на страницу с встроенным видеороликом

2) Тут (http://prntscr.com/6olsqd) - вместо этого выложить фотографии нескольких людей. Образец - http://prntscr.com/6oltx9. Конечно надо сделать все меньше по размеру, но так же аккуратно и четко. Ниже фотки может быть будет вписано имя и должность.

Сроки - 3 дня. Без предоплаты - работы не много.

Требования к исполнителю - минимум 6 месяцев в сервисе и столько полож-х отзывов.

Спасибо.

Drupal
10 лет назад
Metrix
Рауф 
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Bob301
35 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$50
1 день
Быстро и четко. Очень доволен.
Сотрудничеством полностью доволен. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Bob301
35 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад

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