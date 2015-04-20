Имеется: Сайт: ссылка по запросу. CMS: 1С-Битрикс: Управление сайтом, Редакция: Бизнес, Версия платформы 14.9.1 (из «коробки»). Требуется: Разработать корзину (формирование заказов, корректировка заказа, оформление заказа, выбор способа доставки и ...
Внести небольшие изменение на Друпал!
Есть шаблон купленный и установленный техсаппортом ТемплейтМонстра. Надо на данном сайте внести некоторые изменения.
Сайт - http://bit.ly/1GPgO2F
Изменения:
1) Тут (http://prntscr.com/6ols9o) - заменить на скрипт, прокручивающий слева направо видеоролики от Ютуб. При клике переход на страницу с встроенным видеороликом
2) Тут (http://prntscr.com/6olsqd) - вместо этого выложить фотографии нескольких людей. Образец - http://prntscr.com/6oltx9. Конечно надо сделать все меньше по размеру, но так же аккуратно и четко. Ниже фотки может быть будет вписано имя и должность.
Сроки - 3 дня. Без предоплаты - работы не много.
Требования к исполнителю - минимум 6 месяцев в сервисе и столько полож-х отзывов.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
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