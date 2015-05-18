Верстка и натяжка макета Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок190 просмотров

Необходимо сверстать и натянуть макет сайта на Wordpress.

Подробности в ТЗ

Оплата 5 тыс. рубл

WordPress
10 лет назад
Wizardo
35 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

lao
35 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад
$90
7 дней
Хороший исполнитель для не срочных проектов
Спасибо за работу! Рекомендую как честного и ответственного заказчика!

Заявки фрилансеров

lao
35 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад