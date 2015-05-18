Здравствуйте! Требуется мелкая работа на Битрикс Малый Бизнес. 0. Сделать резервную копию 1 Добавить пункты.png ------------------ добавить пункты с чекбоксами (2-3 штуки) 2. Карточка товара.png --------------------выбор размеров, ...
Верстка и натяжка макета Wordpress
Необходимо сверстать и натянуть макет сайта на Wordpress.
Подробности в ТЗ
Оплата 5 тыс. рубл
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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