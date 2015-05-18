Верстка и натяжка макета Wordpress

Вот есть сайт садик-мечта.рф, шаблон стоит, предыдущий фрилансер делал, но что то у него произошло с временеем, и он не доделал. Надо доделать, вот типо ТЗ: https://yadi.sk/i/kOlFrabHfgCH3 В меню еще добавляется пункт "наши ...