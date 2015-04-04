Правки по сайту joomla

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  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки126 просмотров

СРОЧНО!!!

нужно внести небольшие правки по сайту joomla 3 Пишите в личку!

Joomla
10 лет назад
ElenaSmile
Елена 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

aragot
Денис 
42 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$16
1 день
Все было сделано быстро и без лишних вопросов! Рекомендую!
Все отлично, задача - оплата.

Заявки фрилансеров

aragot
Денис 
42 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад