Доработка bitrix

Был выбран платный шаблон http://onlinestore.romza.ru/

Редакция битрикса "Бизнес"

Это будет магазин по продаже аксессуаров для праздника.

Вот какие доработки необходимо сделать:

1) Функционал двух цен за шарики и карнавальную продукцию. В некоторых категориях продукции будет 2 значка корзины и 2 цены, за упаковку и за единицу товара. Можно добавить упаковку шариков в корзину. А можно один шарик.

В общем, чтобы в корзину можно было добавить либо упаковку, либо единицу товара.

2) Функционал скидки в зависимости от суммы закупа. Например, если есть закуп на 30 000 тенге – по оптовой цене, то стоимость уменьшается 5%, если закуп на 50 000 тенге, то скидка автоматически просчитывается на 10%, если закуп на 100 000 тенге, то скидка идет 15%. Данный функционал должен действовать только на определенные товары, которые мы выбираем.

Т.е. скидка в зависимости от объема продаж, чем больше сумма закупа, тем больше скидка.

3) Настроить синхронизацию товаров из 1С бухгалтерии и в 1С бухгалтерию.

P.S.: Если вы можете выполнить только одну задачу, можем договориться на нее.