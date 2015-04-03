Устранить уязвимости в сайте на Wordpress

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Закрыт3 заявки127 просмотров

Рассылается спам с хостинга. Сайты на Wordpress.

VPS хостинг от DigitalOcean на Ubuntu 14.04 x64.

Необходимо найти, показать и устранить уязвимости. Описать процесс исправлений, для возможности самостоятельного повторения.

UbuntuWordPress
10 лет назад
rabotaet-pro
Данил 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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