Мелкие работы Битрикс

Есть блок новостей на главной - https://yadi.sk/i/dGQtSqR5fjAYy. Нужно добавить вывод даты + кнопку "Все новости".

Плюс - подсказать - можно ли сделать в данном блоке перемотку новостей, как в галерее или слайдере - нажал на стрелочку - они прокрутились.

Цену называйте за первые 2 пункта задания, прокрутка - это отдельный разговор. Ожидаю увидеть работу сделанной сегодня вечером.