Мелкие работы Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки125 просмотров

Есть блок новостей на главной - https://yadi.sk/i/dGQtSqR5fjAYy. Нужно добавить вывод даты + кнопку "Все новости".

Плюс - подсказать - можно ли сделать в данном блоке перемотку новостей, как в галерее или слайдере - нажал на стрелочку - они прокрутились.

Цену называйте за первые 2 пункта задания, прокрутка - это отдельный разговор. Ожидаю увидеть работу сделанной сегодня вечером.

10 лет назад
pavelnedved
Павел 
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

darzaren
Дмитрий 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Сотрудничеством остался довольный. Понятно поставили задачу, оперативно проверили и оплатили. Был рад сотрудничеству

Заявки фрилансеров

darzaren
Дмитрий 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад