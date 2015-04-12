Обновить форум phpbb

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка124 просмотра

Добрый день!

Необходимо обновить форум на PHPBB.

Оплата только по яндексу.

Более ни в чем не нуждаюсь, только обновление без потери данных.

Все предложения в личку на проекте.

От Вас адекватность цены услуг и оперативность.

От меня быстрая оплата и отзыв.

Всем спасибо!

10 лет назад
bmwkarlson
Владимир 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Paule
Павел 
52 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$50
2 дня
Сделано все и немного больше! Павел всегда на связи, взаимодействием доволен. Мои рекомендаци.
Всё отлично. Переданы все данные. Оплата по договоренности и даже больше. Адекватный заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Paule
Павел 
52 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад