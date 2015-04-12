Обновить форум phpbb

Добрый день!

Необходимо обновить форум на PHPBB.

Оплата только по яндексу.

Более ни в чем не нуждаюсь, только обновление без потери данных.

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От Вас адекватность цены услуг и оперативность.

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Всем спасибо!