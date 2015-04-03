Необходимо подружить композитный сайт bitrix и биржу ссылок sape.ru

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка138 просмотров

Есть сайт на технологии http://www.1c-bitrix.ru/composite/. Необходимо чтобы код для отображения ссылок sape.ru работал в композитном режиме.

Доступа к сайту не будет, либо объяснить как сделать, либо изменить код отображения sape чтобы он работал к композитном режиме.

В связи с тем что нет понимания что надо сделать называйте свою цену за эту работу.

10 лет назад
gignutyi
50 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров