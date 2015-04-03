Необходимо подружить композитный сайт bitrix и биржу ссылок sape.ru

Есть сайт на технологии http://www.1c-bitrix.ru/composite/. Необходимо чтобы код для отображения ссылок sape.ru работал в композитном режиме.

Доступа к сайту не будет, либо объяснить как сделать, либо изменить код отображения sape чтобы он работал к композитном режиме.

В связи с тем что нет понимания что надо сделать называйте свою цену за эту работу.