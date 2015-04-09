Настроить тему WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок192 просмотра

Имеется тема WP, требуется перевести ее, настроить, изменить визуально вывод блоков, страниц.

Подробности исполнителю.

WordPress
10 лет назад
Olifka
Ольга 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

eremenko-evgeniy
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$150
3 дня
Евгений хорошо разобрался с шаблоном Вордпресс, доработал напильником некоторые функции сделанного сайта. Учел все пожелания и даже больше, давал ценные советы и с максимальным терпением реализовал все детали и устранил недочеты. Всегда на связи, все сроки соблюдены. На практике показал себя первоклассным специалистом! Желаю удачи и новых позитивных заказчиков!
Ольга - отличный заказчик, хорошая постановка задачи, постоянный онлайн, мгновенная оплата. Очень приятно работать с такими людьми. Будем работать еще :)

Заявки фрилансеров

eremenko-evgeniy
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад