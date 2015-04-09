Есть сайт на технологии http://www.1c-bitrix.ru/composite/. Необходимо чтобы код для отображения ссылок sape.ru работал в композитном режиме. Доступа к сайту не будет, либо объяснить как сделать, либо изменить код отображения sape чтобы он работал к ...
Настроить тему WordPress
Имеется тема WP, требуется перевести ее, настроить, изменить визуально вывод блоков, страниц.
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