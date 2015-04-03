Есть сайт на технологии http://www.1c-bitrix.ru/composite/. Необходимо чтобы код для отображения ссылок sape.ru работал в композитном режиме. Доступа к сайту не будет, либо объяснить как сделать, либо изменить код отображения sape чтобы он работал к ...
Внести небольшие коррективы по сайту на DANNEO
Сайт autougonam.net
В левой части сайта, раздел новости. Нужно чтобы вместо новостей появлялись топики из форума, при нажатии идет переброс человека на соответствующий раздел форума.
Новости должны генерироваться в случайном порядке, выдаваться списком из 3-4 новостей.
Это основное. Как дополнение, нужно поменять картинку в шапке сайта (картинку предоставлю).
Оплата только по яндексу или банковской карте.
Стоимость Ваших услуг и сроки обязательны в заявке!
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