Внести небольшие коррективы по сайту на DANNEO

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Закрыт2 заявки111 просмотров

Сайт autougonam.net

В левой части сайта, раздел новости. Нужно чтобы вместо новостей появлялись топики из форума, при нажатии идет переброс человека на соответствующий раздел форума.

Новости должны генерироваться в случайном порядке, выдаваться списком из 3-4 новостей.

Это основное. Как дополнение, нужно поменять картинку в шапке сайта (картинку предоставлю).

Оплата только по яндексу или банковской карте.

Стоимость Ваших услуг и сроки обязательны в заявке!

10 лет назад
bmwkarlson
Владимир 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров