Внести небольшие коррективы по сайту на DANNEO

Сайт autougonam.net

В левой части сайта, раздел новости. Нужно чтобы вместо новостей появлялись топики из форума, при нажатии идет переброс человека на соответствующий раздел форума.

Новости должны генерироваться в случайном порядке, выдаваться списком из 3-4 новостей.

Это основное. Как дополнение, нужно поменять картинку в шапке сайта (картинку предоставлю).

Оплата только по яндексу или банковской карте.

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