Доработать каталог и карточку товара WordPress

Необходимо переделать карточку товара, а так же каталог по примеру.

Вот текущие:

Карточка товара – http://xn--52-6kcpk6bfar8m.xn--80adxhks/product/soplo-kerami-cheskoe-d944-m18x15-konicheskoe-dlya-agni-03-12-0307/

Каталог товаров – xhttp://xn--52-6kcpk6bfar8m.xn--80adxhks/product-category/dlya-argono-dugovoj-svarki/

Необходимо сделать как тут:

Карточка товара – http://vistek-weld.ru/katalog/rashodniye-detali-dlya-mig-mag-svarki/soplo-gazovoe-foxweld-mig-24-17mm-zilindricheskoe-dlya-unomig-24

Каталог товаров – http://vistek-weld.ru/katalog/rashodniye-detali-dlya-mig-mag-svarki?start=180

Самое важное в карточке товара внизу где вкладки, описание, отзывы, добавить вкладку – сертификаты

А в каталоге товара, сделать вывод атрибутов, таких как диаметр, модель и т.д.

Кто может помочь? плагин WP – woocommerce (можно поставить любой другой, какой будет удобнее для Вас доработать)

Бюджет не большой, кто сможет помочь?